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Замерзшие улицы Киева стали катком для хоккеистов: смотрите яркие ледовые финты

12 декабря, 12:30

Елена Павлова Елена Павлова

Александр Буняк смог потренироваться буквально на улице возле дома

После дождя и мороза в Киеве по улицам столицы практически невозможно было ходить нормально. На тротуарах и дорогах появилась ледяная корка, превратив город в один огромный каток. Поэтому вполне комфортно на киевском льду себя чувствовали хоккеисты. Ранее мы писали, что клубы УХЛ просят министра спасти хоккей и угрожают остановить чемпионат.

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Погодными условиями в столице воспользовался и бывший игрок хоккейного клуба "Белый Барс" Александр Буняк. Бывший защитник надел коньки и провел тренировку буквально во дворе своего дома. Смотрите видео финтов хоккеиста!

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Мы также рассказывали про лучших хоккеистов УХЛ на старте сезона. Лучшим стал голкипер возродившегося "Сокола" Дмитрий Кубрицкий. А топ-нападающим первого игрового отрезка стал форвард "Донбасса" Андрей Сигарев, являющийся также лучшим бомбардиром Лиги. В 12 матчах хоккеист набрал 24 (13+11) очка при показателе полезности +15.

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Киев каток гололед хоккеист гололедица УХЛ
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