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Россия пожертвует собственной сборной, чтобы поддержать Лукашенко после лишения ЧМ по хоккею

18 января, 22:07

Александр Трикиша Александр Трикиша

Минск не примет мировое первенство, а россияне рассматривают вариант отправить на турнир молодежку

Сегодня Беларусь официально лишили права принимать чемпионат мира по хоккею 2021 года. Турнир должен был пройти с 21 мая по 6 июня в Минске и Риге. Пока в IIHF раздумывают над тем, какая страна станет второй принимающей стороной турнира, в России придумали свой ответ на санкции против Беларуси.

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Издание Советский спорт назвало решение IIHF политическим и предложило поддержать союзное государство тем, что в знак протеста отправить на чемпионат мира молодежную команду. Они предполагают, что российская молодежка сможет повторить успех Кубка "Карьяла", где завоевала золотые медали. В то же время в России не рассматривают вариант с полным бойкотом соревнований.

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Альтернативу Минску рассматривают Братиславу и Копенгаген. Решение должны принять до конца текущей недели. Хотя ранее сообщалось, что турнир могут перенести в Москву.

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хоккей Сборная России по хоккею чемпионат мира по хоккею российские спортсмены

Источник: Сегодня|Спорт

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