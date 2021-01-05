Українська
$ 28,43
34,94
  1. Новости спорта
  2. Новости хоккея

В России нашли виновника разгромного поражения от Канады на ЧМ по хоккею

5 января, 10:08

Олег Люлька Олег Люлька

Тренера Игоря Ларионова упрекают в том, что он не так настроил команду: "Вышли за удовольствием, а не на войну"

Причиной разгромного поражения России от Канады 0:5 в полуфинале молодежного чемпионата мира по хоккею в Эдмонтоне стал неправильный настрой на игру от тренера побежденных Игоря Ларионова. Такое мнение высказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

"В полуфинале с Канадой надо было идти на войну, а не за удовольствием, о котором так много говорил тренерский штаб. Наверное, в плане понимания значимости матча, настроя на сражение с канадцами и выбора слов это была ошибка. Удовольствие в таких больших матчах получаешь потом – и от счета на табло. А этот счет вытягивается на жилах, на надрыве, на игровом подвиге, к которому оказались не готовы", – цитирует Александра Кожевникова Russia-Hockey

Реклама

При этом сам Игорь Ларионов в отставку подавать не спешит: "Напрашивается ли отставка и был ли подход к игре правильным? Нужен анализ. Неприятное поражение, но я горжусь парнями, у этих ребят большое будущее".

Напомним, во втором полуфинале молодежного чемпионата мира по хоккею сборная США обыграла Финляндию – 4:3. Победу американцам за 76 секунд до финальной сирены принес выходец из Узбекистана Артур Калиев.

Реклама

Читайте также: "Чертовы коммуняки!": как СССР и Канада устроили побоище на чемпионате мира

Таким образом в матче за "золото" турнира в Эдмонтоне рано утром 6 января по киевскому времени, в 04:30, сыграют Канада и США. За "бронзу" четырьмя часами ранее поспорят Финляндия и Россия.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

хоккей Сборная России по хоккею сборная Канады по хоккею
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Лукашенко, приготовься! Неприятное известие ему скажут лично
Лукашенко, приготовься! Неприятное известие ему скажут личноХоккей
"Чертовы коммуняки!": как СССР и Канада устроили побоище на чемпионате мираХоккей
Россия – Канада: где и во сколько смотреть матч чемпионата мира по хоккею
Россия – Канада: где и во сколько смотреть матч чемпионата мира по хоккеюХоккей
Пока все ели оливье: стали известны четвертьфиналисты чемпионата мира по хоккею
Пока все ели оливье: стали известны четвертьфиналисты чемпионата мира по хоккеюХоккей
Волевая победа финнов и конфуз россиян: известны полуфиналисты ЧМ по хоккею среди молодежи
Волевая победа финнов и конфуз россиян: известны полуфиналисты ЧМ по хоккею среди молодежиХоккей
Канада уничтожила Россию на чемпионате мира по хоккею (видео)
Канада уничтожила Россию на чемпионате мира по хоккею (видео)Хоккей

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять