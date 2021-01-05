В России нашли виновника разгромного поражения от Канады на ЧМ по хоккею

Тренера Игоря Ларионова упрекают в том, что он не так настроил команду: "Вышли за удовольствием, а не на войну"

Причиной разгромного поражения России от Канады 0:5 в полуфинале молодежного чемпионата мира по хоккею в Эдмонтоне стал неправильный настрой на игру от тренера побежденных Игоря Ларионова. Такое мнение высказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

"В полуфинале с Канадой надо было идти на войну, а не за удовольствием, о котором так много говорил тренерский штаб. Наверное, в плане понимания значимости матча, настроя на сражение с канадцами и выбора слов это была ошибка. Удовольствие в таких больших матчах получаешь потом – и от счета на табло. А этот счет вытягивается на жилах, на надрыве, на игровом подвиге, к которому оказались не готовы", – цитирует Александра Кожевникова Russia-Hockey

Реклама

При этом сам Игорь Ларионов в отставку подавать не спешит: "Напрашивается ли отставка и был ли подход к игре правильным? Нужен анализ. Неприятное поражение, но я горжусь парнями, у этих ребят большое будущее".

Напомним, во втором полуфинале молодежного чемпионата мира по хоккею сборная США обыграла Финляндию – 4:3. Победу американцам за 76 секунд до финальной сирены принес выходец из Узбекистана Артур Калиев.

Реклама

Читайте также: "Чертовы коммуняки!": как СССР и Канада устроили побоище на чемпионате мира

Таким образом в матче за "золото" турнира в Эдмонтоне рано утром 6 января по киевскому времени, в 04:30, сыграют Канада и США. За "бронзу" четырьмя часами ранее поспорят Финляндия и Россия.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама