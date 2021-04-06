Українська
$ 27,94
32,86
  1. Новости спорта
  2. Новости хоккея

В реанимацию везут чемпиона мира и не могут поставить диагноз. Мог быть токсический шок

6 апреля, 17:14

Елена Павлова Елена Павлова

Известному российскому хоккеисту стало плохо после матча плей-офф КХЛ

Врачи борются за жизнь хоккеиста сборной России и капитана омского Авангарда Алексея Емелина. Сейчас спортсмена экстренно везут в реанимацию института Склифосовского в Москве. Ранее 19-летний игрок "Динамо" умер в реанимации после травмы головы.

Реклама

Емелин находится в тяжелом состоянии, однако его окончательный диагноз неизвестен – сообщает телеграм-канал Baza. Алексей получил травму во время матча 3 апреля. На следующий день хоккеисту стало плохо. У него поднялась температура, подозревали коронавирус, но анализы его не подтвердили.

Алексей Емелин

Алексей Емелин / Фото: Instagram

34-летнего чемпиона мира 2012 года госпитализировали в казанскую больницу в тяжелом состоянии. Однако, судя по всему, хоккеисту не становилось легче. И сегодня врачи приняли решение перевезти Емелина в Москву — в эти минуты его транспортируют в институт имени Склифосовского.

Реклама

Читайте также: В 1980-м он уничтожил СССР! Марк Павелич покончил жизнь самоубийством

Даже российские журналисты не до конца понимают, что происходит со спортсменом. В Авангарде заявляют, что причиной всему травма, полученная в матче. Тогда как в татарстанских СМИ утверждают, что Емелин якобы получил отравление и у него диагностировали токсический шок печени. Однако в омском клубе эту информацию опровергают.

Гендир Авангарда Алексей Волков: "Емелин почувствовал себя плохо на следующий день после первого матча в Казани и был госпитализирован. Сейчас у игрока состояние стабильное, он находится под наблюдением врачей. Ему разрешена транспортировка в Москву. Точный диагноз пока неизвестен"

Отметим, что сейчас в Континентальной хоккейной лиге проходят финалы конференций. В Восточной Авангард Емелина ведет в серии против казанского Ак Барса со счетом 2:0.

Ранее мы писали, что в Москве на тренировке умер известный хоккеист. Игорю Хацею было 48 лет.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

травма реанимация Авангард Омск хоккеист Сборная России по хоккею
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Как хоккеисты бежали из СССР: первый украинец, предатель родины и липовый муж
Как хоккеисты бежали из СССР: первый украинец, предатель родины и липовый мужХоккей
Разбил лицо шлемом и заплатил 5000 долларов штрафа. Такой драки в НХЛ еще не видели
Разбил лицо шлемом и заплатил 5000 долларов штрафа. Такой драки в НХЛ еще не виделиХоккей
В 1980-м он уничтожил СССР! Марк Павелич покончил жизнь самоубийством
В 1980-м он уничтожил СССР! Марк Павелич покончил жизнь самоубийствомХоккей
У хоккейного вратаря утащили набитый деньгами рюкзак: сколько там было
У хоккейного вратаря утащили набитый деньгами рюкзак: сколько там былоХоккей
"В России моего отца избивали": хоккеист из Украины пожаловался на расизмХоккей
В реанимацию везут чемпиона мира и не могут поставить диагноз. Мог быть токсический шок
В реанимацию везут чемпиона мира и не могут поставить диагноз. Мог быть токсический шокХоккей

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять