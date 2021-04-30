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В НХЛ появилось мифическое морское чудовище – Кракен

30 апреля, 21:08

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

32-м участником Национальной хоккейной лиги стал клуб из Сиэтла Кракен, он начнет выступление в НХЛ с сезона-2021/22

В Национальной хоккейной лиге появился новый клуб – Кракен из Сиэтла. Кракен – мифическое морское чудовище, часто изображаемое в виде кальмара или осьминога гигантских размеров. Название Кракен было выбрано из более чем 1200 вариантов и символизирует связь города с морем и любопытство, скрывающееся за его поверхностью, а также отражает мощь и агрессию хоккея.

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"От имени Совета управляющих я рад официально поприветствовать в НХЛ Сиэтл Кракен в качестве 32-го клуба лиги. Поздравляю Дэвида Бондермана, его семью, партнеров, всю организацию Сиэтл Кракен, город Сиэтл и болельщиков клуба", – цитирует комиссара НХЛ Гарри Бэтмана Twitter лиги.

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Первой хоккейной командой в Сиэтле была Сиэтл Метрополитэнс, которая выступала в Хоккейной Ассоциации Тихоокеанского Побережья с 1915 по 1924 годы и завоевала Кубок Стэнли в 1917 году обыграв в финале Монреаль Канадиенс. В период с 1943 по 1975 годы в городе выступала команда Сиэтл Тотемз, которая играла в низших лигах.

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