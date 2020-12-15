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В Киеве хоккеист сборной Украины разогнался на коньках по гололеду (видео)

15 декабря, 11:32

Андрей Трофимов Андрей Трофимов

Нападающий "Сокола" Андрей Михнов извлек выгоду из неприятной погоды

Последние дни Киев охватил настоящий погодный апокалипсис – столицу залило дождем в мороз, что стало причиной появления ледяной корки на дорогах. Из-за этого произошел коллапс на дорогах столицы.

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Гололед покрыл и тротуары, а все улицы превратились в сплошной каток. Впрочем, хоккеисты из такой погоды умудряются даже извлекать выгоду. Не надо ехать на хоккейную площадку – она под боком. Стоит только надеть коньки, взять в руки клюшку и выйти на улицу.

Вслед за Александром Буняком из "Белого Барса" провел тренировку на улице и самый опытный игрок Украинской хоккейной лиги – 37-летний форвард "Сокола" и сборной Украины Андрей Михнов.

Смотрите, как лихо на ледовой улице разогнался Михнов!

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Ранее мы рассказывали про лучших хоккеистов УХЛ на старте сезона. Лучшим вратарем стал голкипер возродившегося "Сокола" Дмитрий Кубрицкий. А топ-нападающим первого игрового отрезка стал форвард "Донбасса" Андрей Сигарев, являющийся также лучшим бомбардиром Лиги.

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гололед хоккей сокол УХЛ Андрей Михнов

Источник: УХЛ

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