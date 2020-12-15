В Киеве хоккеист сборной Украины разогнался на коньках по гололеду (видео)

Последние дни Киев охватил настоящий погодный апокалипсис – столицу залило дождем в мороз, что стало причиной появления ледяной корки на дорогах. Из-за этого произошел коллапс на дорогах столицы.

Реклама

Гололед покрыл и тротуары, а все улицы превратились в сплошной каток. Впрочем, хоккеисты из такой погоды умудряются даже извлекать выгоду. Не надо ехать на хоккейную площадку – она под боком. Стоит только надеть коньки, взять в руки клюшку и выйти на улицу.

Вслед за Александром Буняком из "Белого Барса" провел тренировку на улице и самый опытный игрок Украинской хоккейной лиги – 37-летний форвард "Сокола" и сборной Украины Андрей Михнов.

Смотрите, как лихо на ледовой улице разогнался Михнов!

Реклама

Читайте также: Клубы УХЛ просят министра спасти хоккей и угрожают остановить чемпионат

Ранее мы рассказывали про лучших хоккеистов УХЛ на старте сезона. Лучшим вратарем стал голкипер возродившегося "Сокола" Дмитрий Кубрицкий. А топ-нападающим первого игрового отрезка стал форвард "Донбасса" Андрей Сигарев, являющийся также лучшим бомбардиром Лиги.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама