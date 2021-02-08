Українська
$ 27,77
33,28
  1. Новости спорта
  2. Новости хоккея

Ушел из жизни шестикратный победитель Кубка Стэнли

8 февраля, 20:01

Александр Трикиша Александр Трикиша

На счету Бэкстрема 1032 матча в НХЛ и 639 очков

Ушел из жизни знаменитый канадский хоккеист Ральф Бэкстрем. Обладатель награды новичок года в НХЛ и шестикратный победитель Кубка Стэнли в составе "Монреаль Канадиенс", скончался в воскресенье дома после продолжительной болезни. Ему было 83 года.

Реклама

Читайте также: Канадец в Украине поставил на колени россиянина и забросил ему издевательскую шайбу

Бэкстрем сыграл 1032 матча в НХЛ за "Монреаль Канадиенс", "Лос-Анджелес Кингз" и "Чикаго Блэк Хокс". На его счету 639 очков (278 голов и 361 передача) в сильнейшей хоккейной лиге мира. Также канадец шесть раз принимал участие в Матче всех звезд НХЛ, сообщает nhl.com.

/ Фото: NHL.com

В тренде
Некролог. Леон Спинкс – бродяга, избивавший Мухаммеда Али

Реклама

Ранее мы писали, что российского хоккеиста чуть не убили в Польше. Михаил Шабанов покинул арену в инвалидном кресле. Он выступает за клуб "Энерга" из города Торунь.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

НХЛ хоккеист Монреаль Канадиенс

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В трусах и просвечивающем платье:
В трусах и просвечивающем платье: "Спартак" представил нового вратаряХоккей
"Катюша" таки заменит гимн России – дебют состоится в ЛатвииХоккей
Хоккеистка покормила грудью дочь в перерыве матча
Хоккеистка покормила грудью дочь в перерыве матчаХоккей
Игрока
Игрока "Динамо" выгнали из команды! Он обокрал соперникаХоккей
Канадец в Украине поставил на колени россиянина и забросил ему издевательскую шайбу
Канадец в Украине поставил на колени россиянина и забросил ему издевательскую шайбуХоккей
Босс мирового хоккея забанил
Босс мирового хоккея забанил "Катюшу". России придется искать новый гимнХоккей

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять