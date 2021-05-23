Унесли на носилках: белорусский хоккеист получил тяжелую травму на чемпионате мира

Хоккеист сборной Беларуси Евгений Лисовец получил тяжелую травму в матче первого группового раунда чемпионата мира-2021 в Риге между командами Беларуси и Швеции.
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На 10-й минуте первого периода Лисовец пытался остановить соперника, но упал на лед и ударился о борт. Видимых повреждений у хоккеиста не было, тем не менее, он не смог подняться самостоятельно на ноги, а его партнеры тут же бросились на помощь.
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В итоге белоруса унесли на носилках, а игра была остановлена на семь минут. Покидая лед, Лисовец показал болельщикам большой палец, мол, все в прядке.
Фото: hockey.by
Ранее мы писали, что российскому вратарю заехали клюшкой между ног. Было больно. В матче Кубка Стэнли игрок Бостона Брэд Маршанд нанес клюшкой удар ниже пояса вратарю Вашингтона Илье Самсонову.