Украинец установил феноменальный рекорд в НХЛ, который вряд ли когда-то побьют

Билл Мосиенко в 1952 году забросил три шайбы за 21 секунду и помог "Чикаго" перевернуть матч

Сегодня отмечается знаменательная дата в истории самой сильной хоккейной лиги мира. 23 марта 1952 года форвард "Чикаго" Билл Мосиенко оформил самый быстрый хет-трик в истории НХЛ! Украинец по национальности в матче против "Нью-Йорк Рейнджерс" трижды отличился голами в третьем периоде, когда стрелка на часах прошла с 6:09 до 6:30.

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Недавно вратарь НХЛ получил "мужскую" травму и не смог встать.

"Блэк Хоукс" перевернули ход поединка, в котором уступали со счетом 2:6, и в итоге победили – 7:6. Причем, случилось это на легендарной арене "Мэдисон Сквер Гарден". Достижение Мосиенко записано на золотых страницах НХЛ, оно не побито до сих пор и вряд ли когда-то падет.

Интересно, что все три раза передачи Биллу отдавал Гус Боднар – еще один хоккеист украинского происхождения.

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Мосиенко родился в Виннипеге в 1921 году, в семье его родителей было 14 детей! Благодаря хоккею он стал настоящей спортивной звездой Канады, сыграл в НХЛ 710 матчей за 14 лет. В 1965 году его ввели в Зал славы лиги, а в 1991-м его именем назвали арену в Виннипеге. Умер знаменитый украинец в 1994 году.

Ранее в чемпионате Украины забросили три шайбы за 70 секунд.

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