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Украинцы массово болеют за сборную России. И это после семи лет войны

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
21 мая, 20:06
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Украинские болельщики на чемпионате мира по хоккею больше всего поддерживают сборные Канады и России – результат опроса
Украинцы болеют за соседа несмотря на войну
Украинцы болеют за соседа несмотря на войну

Сегодня в Риге стартовал чемпионат мира по хоккею. К началу мирового первенства мы запустили опрос, чтобы выяснить за кого болеют украинские фанаты.

Оказалось, что больше всего почитателей у нас сборной Канады. "Кленовые листья" поддерживает около трети проголосовавших. А вот на втором месте оказалась Россия. Страна, название которой запрещено произносить на ЧМ-2021 из-за допинговых скандалов. Страна, которая оккупировала Крым и вот уже семь лет воюет с Украиной. Ее поддерживают около четверти проголосовавших.

Хотите изменить результаты? Участвуйте в нашем опросе!

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Наш тест

Насколько хорошо вы знаете хоккей? Ответы вы получите, когда пройдете наш супертест.

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1/10

Первая хоккейная шайба была деревянная и...

Круглая
27 %
Квадратная
55 %
Восьмиугольная
19 %
Первые шайбы были квадратной формы.
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2/10

Что раньше использовали арбитры вместо свистка?

Колокольчик
70 %
Горн
19 %
Пистолет
11 %
В первые годы хоккея металлический свисток судьи от холода прилипал к губам и его заменили колокольчиком. Лишь потом изобрели пластмассовые свистки.
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3/10

На первых Олимпийских играх в командах, кроме вратаря, двух защитников и трех нападающих, была еще одна позиция:

Авто
11 %
Самокат
33 %
Ровер
57 %
Тогда в командах на лед выходило семь хоккеистов, а ровер был сильнейшим игроком, который должен был отрабатывать и в обороне, и в атаке.
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4/10

Кто из обладателей футбольного "Золотого мяча" выигрывал национальный Кубок по хоккею?

Лев Яшин
61 %
Йозеф Масопуст
25 %
Джордж Бест
13 %
Лев Яшин в 1953 году брал Кубок СССР в составе московского "Динамо".
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5/10

По статистике 68% всех профессиональных хоккеистов теряют на льду...

Зрение
2 %
Обоняние
2 %
Зубы
97 %
Большинство игроков беззубые, поскольку шайба часто попадает в лицо.
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6/10

Назовите самый крупный счет в официальных турнирах

113:1
19 %
92:0
53 %
88:3
28 %
В марте 1998 года на юниорском чемпионате Азиатско-Океанического региона сборная Южной Кореи обыграла Таиланд – 92:0 (36:0, 24:0, 32:0).
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7/10

Фанаты "Детройта" в плей-офф любят забрасывать лед...

Игрушками
41 %
Осьминогами
45 %
Яблоками
14 %
Бросать осьминогов фанаты начали в 1952 году. Восемь конечностей моллюска символизировали восемь побед, которых тогда надо было одержать в плей-офф, чтобы завоевать Кубок Стэнли.
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8/10

Чтобы в 1984 году заполучить в команду юного Марио Лемье хоккеисты "Питтсбурга"...

Специально проигрывали
53 %
Торговали на базаре
7 %
Взяли кредит
40 %
"Питтсбург" специально провалил регулярный чемпионат, чтобы занять последнее место и выбирать первым на драфте. Лемье с "Питтсбургом" выиграл два Кубка Стэнли (1991, 1992) как игрок и три (2009, 2016, 2017) как владелец.
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9/10

Действующий обладатель Кубка Стэнли приезжал в Киев на матч с "Соколом". Кто это был?

"Калгари"
41 %
"Монреаль"
17 %
В Киев никогда не приезжал победитель Кубка Стэнли
43 %
16 сентября 1989 года в Киеве "Калгари" обыграл "Сокол" – 5:2.
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10/10

Два десятка клубов НХЛ играют клюшками, которые сделаны в...

Пхеньяне
21 %
Мукачево
70 %
Бресте
10 %
Большинство лучших команд лучшей лиги мира играют клюшками, которые изготавливают в Украине.
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Цитата дня

Я могу пожелать Суркису, чтобы следующий чемпионат они проиграли, а мы выиграли

Ринат Ахметов президент Шахтера
10 тезисов из интервью

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