УХЛ провела презентацию юбилейного сезона: еще больше команд и конкуренции

Вся Украинская хоккейная лига работает над тем, чтобы хоккей приобретал новых поклонников

6 ноября Украинская хоккейная лига провела презентацию пятого, юбилейного, сезона чемпионата УХЛ-2020/21. Новый сезон ознаменовался изменением формата и расширением состава участников Лиги. Ранее мы писали, что УХЛ показала эмблему юбилейного сезона и изменила систему начисления очков.

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Исполнительный директор УХЛ Алексей Брага отметил, что с каждым новым сезоном Лига ставит себе более амбициозные задачи.

"Уже пятый год подряд мы проводим чемпионат Украинской хоккейной лиги и с каждым годом выходим на новый уровень, ставя более высокую планку своими достижениями. Сезон 2019/20 был непредсказуемым, что дало ему еще больше интереса, накала и зрелищности.

/ Фото: УХЛ

Сезон 2020/21 мы планируем сделать еще более ярким и интересным – в чемпионат добавилось два абсолютных дебютанта украинского хоккея, а также возродился легендарный "Сокол". 8 команд в чемпионате – это рост конкуренции внутри Лиги, ужесточение борьбы за медали. Вся Украинская хоккейная лига работает над тем, чтобы хоккей приобретал все новых и новых поклонников, а матчи с каждым разом удивляли своим накалом и эмоциями", – заявил Брага, которого цитирует официальный сайт УХЛ.

Напомним, что недавно в Мариуполе открыли современную ледовую арену. На открытии арены присутствовали президент Украины, а также олимпийские чемпионы по различным видам спорта.

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