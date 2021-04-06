Українська
$ 27,94
32,86
  1. Новости спорта
  2. Новости хоккея

УХЛ представила уникальные награды – там сплав из автомобилестроении

6 апреля, 12:59

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Диаметр медалей составляет 80 миллиметров, а вес – 103 грамма

Чемпионат Украины по хоккею уже на финишной прямой. Сейчас в УХЛ в разгаре полуфинальные серии, где Донбасс и Сокол ведут в противостоянии с Днепром и Кременчуком со счетом 3:0. И пока команды разыгрывают билеты в финал соревнований, УХЛ презентовала награды сезона 2020/21.

Реклама

Читайте также: Как хоккеисты бежали из СССР: первый украинец, предатель родины и липовый муж

Основная часть медали изготовлена из цинк-алюминиевого сплава, используемого в автомобилестроении, с гальваническим покрытием. Этот материал хорошо противостоит коррозии и практически не подвержен старению.

В центре наград использовался дополнительный материал – специальное стекло, на котором изображен логотип Лиги. Диаметр медалей составляет 80 миллиметров, а вес – 103 грамма, говорится в сообщении УХЛ.

В тренде
Вирастюк – глыба! Какими рекордами запомним Василия-спортсмена

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

медали чемпионат Украины по хоккею УХЛ
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Как хоккеисты бежали из СССР: первый украинец, предатель родины и липовый муж
Как хоккеисты бежали из СССР: первый украинец, предатель родины и липовый мужХоккей
Разбил лицо шлемом и заплатил 5000 долларов штрафа. Такой драки в НХЛ еще не видели
Разбил лицо шлемом и заплатил 5000 долларов штрафа. Такой драки в НХЛ еще не виделиХоккей
У хоккейного вратаря утащили набитый деньгами рюкзак: сколько там было
У хоккейного вратаря утащили набитый деньгами рюкзак: сколько там былоХоккей
В 1980-м он уничтожил СССР! Марк Павелич покончил жизнь самоубийством
В 1980-м он уничтожил СССР! Марк Павелич покончил жизнь самоубийствомХоккей
"В России моего отца избивали": хоккеист из Украины пожаловался на расизмХоккей
Семь зубов на лед! Жуткая травма хоккейного арбитра
Семь зубов на лед! Жуткая травма хоккейного арбитраХоккей

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять