УХЛ: "Донбасс" громит "Днепр", а "Кременчук" – "Ледяных Волков"

"Кременчук" прервал свою серию из трех поражений подряд

18-й тур Украинской хоккейной лиги стартовал с двух разгромов. В Херсоне местный "Днепр" потерпел поражение от "Донбасса" со счетом 0:5. После "сухого" первого периода гости просто уничтожили соперника.

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"Днепр" – "Донбасс" – 0:5 (0:0,0:3,0:2)

Шайбы: 0:1 – Буценко (Лялька), 28:23; 0:2 – Кобелев (Бирюков – Сигарев), 30:05; 0:3 – Бирюков (Сигарев – Лялька), 35:13, 0:4 – Разумов (Шишлянников), 49:05; 0:5 – Лялька (Буценко – Раазумов), 54:11;

А во втором матче дня "Кременчук" уничтожил "Ледяных Волков". Гости сумели размочить счет лишь в последнем периоде, когда судьба встречи уже была определена. Благодаря этой победе "Кременчук" прервал свою серию из трех поражений подряд.

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"Кременчук" – "Ледяные Волки" – 6:1 (3:0, 3:0, 0:1)

Шайбы: 1:0 Дубинин (Денискин), 04:12; 2:0 Дубинин (Коробов, Денискин), 08:16; 3:0 Пукс (Савицкий, Тютченко), 14:35; 4:0 Толстушко (Орлов), 30:16; 5:0 Денискин (Хришпенц, Коробов), 35:38; 6:0 Григорян, 36:04; 6:1 Павлов (Андрющенко, Черемнов), 53:02;

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