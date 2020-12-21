Главный момент 2020 года в спорте: не играл полгода и пробил девятку

Лучшим спортивным событием 2020 года по версии авторитетного издания Sports Illustrated стал гол капитана "Тампа-Бэй Лайтнинг" Стивена Стэмкоса в третьем матче финальной серии НХЛ с "Даллас Старз" (5:2). Напомним, что "Тампа-Бэй" второй раз в истории выиграла Кубок Стэнли.

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Стэмкос был выбран на драфте-2008 и всю карьеру в НХЛ провел в "Лайтнинг". В марте 30-летнему канадцу сделали операцию по восстановлению приводящей мышцы, а затем он получил и "травму нижней части тела". И до 3-го матча финала "Тампа" играла без своего лучшего снайпера. Но спустя полгода Стивен вышел на лед и сотворил шедевр.

"Я не очень верю в разговоры о судьбе, но… тот момент был для меня судьбоносным. Тот гол стал для меня не только самым памятным в карьере, но он очень много значил для меня, моих партнеров, друзей, родных, которые знали, с чем мне тогда пришлось иметь дело. Взрослые мужчины плакали на льду", — сказал Стэмкос на церемонии награждения.

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Стивен успел провести в НХЛ 803 матча и набрать 832 (422+410) очка. В чемпионском плей-офф форвард только один раз появился на льду, успев забить шайбу, а все остальное время восстанавливался после травмы. Контракт Стэмкоса с зарплатой в 8,5 млн долларов в год рассчитан до конца сезона-2023/2024.

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