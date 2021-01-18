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Тихановская назвала победой лишение Беларуси ЧМ по хоккею

18 января, 22:41

Александр Трикиша Александр Трикиша

Оппозиционерка считает, что Лукашенко не удалось сделать вид, будто у него все под контролем

Лидер беларусской оппозиции Светлана Тихановская отреагировала на решение IIHF отобрать у Минска право проводить чемпионат мира по хоккею 2021 года. Решение было принято в связи с жестокими методами действующего правительства в отношении протестующих, а также под давлением спонсоров.

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"Это победа, потому что не будет дополнительной волны репрессий ради "зачистки" города перед ЧМ. Это победа, потому что у Лукашенко не получилось сделать вид, будто у него все под контролем. Это победа, потому что белорусы добились своего – и сделали это вместе.

/ Фото: Reuters

Это победа Александры Герасимени и Фонда спортивной солидарности. Они активно работали с федерациями и ее партнерами, вели переговоры и призывали не легитимизировать проигравший выборы режим.

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Это победа белорусской диаспоры. Белорусы в разных странах выходили на пикеты у штаб-квартир IIHF и спонсоров чемпионата, помогали иностранным СМИ писать о происходящем. Они благодарили Skoda, Nivea и Tissot за отказ спонсировать чемпионат, который служит ширмой для страшного насилия со стороны режима.

/ Фото: tut.by

Это победа международной команды Кабинета представителей, которая на каждой встрече с иностранными дипломатами говорила, как нам важна их поддержка.

Это победа каждого белоруса, который знает, что хоккей – это игра, и белорусы не собираются играть с преступниками. Это наша общая победа.

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Вот что происходит, когда люди объединяются. Я верю, что вместе мы способны освободить политзаключенных и не дать превратить нашу страну в "лагерь".

Видео: Сегодня

Дорогие белорусы, вместе мы вернем закон и честные выборы. И вот тогда мы с радостью проведем чемпионат и пригласим на него всех наших международных партнеров и друзей, которых в этом году стало намного больше", – написала Тихановская в своем Telegram-канале.

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хоккей чемпионат мира по хоккею Александр Лукашенко Светлана Тихановская

Источник: Сегодня|Спорт

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