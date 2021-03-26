Українська
$ 27,97
33,03
  1. Новости спорта
  2. Новости хоккея

Сыгран самый длинный матч чемпионата Украины: смотрите, как это было

26 марта, 01:27

Елена Павлова Елена Павлова

"Днепр" и "Краматорск" рубились на льду до третьего овертайма

25 марта в Херсоне "Днепр" и "Краматорск" провели свой второй четвертьфинальный поединок плей-офф УХЛ. Никто из команд не хотел уступать, и в итоге соперники установили рекорд по продолжительности матчей в элите чемпионата Украины. Ранее "Кременчук" вышел в полуфинал УХЛ.

Реклама

"Днепр" – "Краматорск"

"Днепр" – "Краматорск" / Фото: УХЛ

Основное время матча завершилось ничьей 1:1. Гасников открыл счет и забросил первую шайбу "Днепра" в текущем плей-офф, но Подзиньш восстановил равновесие. После чего команды не могли забить в течение почти трех овертаймов.

Читайте также: Главные интриги плей-офф УХЛ: отвечаем на вопросы болельщиков

Реклама

Судьба поединка решилась только в третьем овертайме. Победную шайбу на свой счет записал херсонец Рузаль Галеев. Отметим, что этот матч стал самым длинным в истории чемпионатов УХЛ – команды провели более 112 минут чистого игрового времени.

В тренде
Суд вынес решение по матчу Украина – Швейцария! Команда Шевченко стала жертвой ковида

"Днепр" – "Краматорск" 2:1 ОТ
(0:0, 1:1, 0:0, 1:0)
Счет в серии – 1:1

Счет в серии стал 1:1, а третий решающий поединок в четвертьфинале между "Краматорском" и "Днепром" состоится 27 марта на домашней арене краматорского клуба.

Ранее мы писали, что это был лучший сезон за всю историю УХЛ.

Видео: Сегодня
Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

чемпионат Украины по хоккею УХЛ ХК Днепр ХК Краматорск
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Эхо жуткой смерти от попадания шайбы: продюсер
Эхо жуткой смерти от попадания шайбы: продюсер "Ласкового мая" запретил сыну выходить на ледХоккей
Уволенный из
Уволенный из "Колоса" Селезнев нашел себя в еще одном виде спортаФутбол
19-летний игрок
19-летний игрок "Динамо" умер в реанимации после травмы головы: видео трагедииХоккей
Найдите вишенки: хоккеистка поразила размерами своей груди
Найдите вишенки: хоккеистка поразила размерами своей грудиХоккей
Украинец установил феноменальный рекорд в НХЛ, который вряд ли когда-то побьют
Украинец установил феноменальный рекорд в НХЛ, который вряд ли когда-то побьютХоккей
Расплата за
Расплата за "Единую Россию": Третьяк ушел из Международной федерации хоккея – иначе выперли быХоккей

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять