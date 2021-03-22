Українська
$ 27,72
32,95
  1. Новости спорта
  2. Новости хоккея

Стартовал плей-офф УХЛ: "Кременчук" разгромил "Белый Барс", а "Сокол" – "Мариуполь"

22 марта, 22:47

Александр Трикиша Александр Трикиша

Четвертьфинальные серии плей-офф пройдут до 2 побед

22 марта стартовала плей-офф стадия Украинской ассоциации футбола. В первом четвертьфинальном поединке "Кременчук" разгромил "Белый Барс" на своей арене со счетом 11:4.

Реклама

Читайте также: Завершился регулярный чемпионат УХЛ: кто победил, вышел в плей-офф и что дальше

Решающим стал второй период матча, когда хозяева забросили семь шайб. Героем встречи стал Дмитрий Орлов, оформивший хет-трик.

"Кременчук" – "Белый Барс" 11:4 (2:1, 7:2, 2:1)

Реклама

А во втором матче 1/4 финала УХЛ "Сокол" оказался сильнее "Мариуполя" – 4:0. Шатаут на свой счет записал голкипер киевлян Георгий Дубровский.

В тренде
Суд вынес решение по матчу Украина – Швейцария! Команда Шевченко стала жертвой ковида

"Сокол" – "Мариуполь" 4:0 (1:0; 2:0; 1:0)

Напомним, что четвертьфинальные серии плей-офф чемпионата УХЛ пройдут до 2 побед. Свои следующие матчи команды проведут 24 марта в Белой Церкви и Мариуполе соответственно.

Читайте также: Главные интриги плей-офф УХЛ: отвечаем на вопросы болельщиков

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

чемпионат Украины Сокол Киев Белый барс УХЛ ХК Кременчук ХК Мариуполь
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Эхо жуткой смерти от попадания шайбы: продюсер
Эхо жуткой смерти от попадания шайбы: продюсер "Ласкового мая" запретил сыну выходить на ледХоккей
Уволенный из
Уволенный из "Колоса" Селезнев нашел себя в еще одном виде спортаФутбол
19-летний игрок
19-летний игрок "Динамо" умер в реанимации после травмы головы: видео трагедииХоккей
Игрок
Игрок "Динамо" в реанимации в тяжелом состоянии: что известноХоккей
Расплата за
Расплата за "Единую Россию": Третьяк ушел из Международной федерации хоккея – иначе выперли быХоккей
От такого гола можно сойти с ума! Невероятная реакция хоккейного вратаря
От такого гола можно сойти с ума! Невероятная реакция хоккейного вратаряХоккей

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять