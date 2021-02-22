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Спортивки из лихих 90-х: кислотные костюмы и "Могучие утки" произвели фурор в НХЛ

22 февраля, 16:15

Елена Павлова Елена Павлова

Хоккеисты "Бостона" словно вернулись из прошлого и легко победили соперника

Если накануне матч НХЛ на озере Тахо не доиграли из-за погоды – во время поединка начал таить снег, то дуэль "Бостон Брюинз" и "Филадельфии Флайерз" на открытом воздухе все-таки состоялась. И "Бостон" оказался сильнее в этой результативной встрече – 7:3. Но фанаты были в восторге не только от игры "Брюинз", но и от их ретро-костюмов.

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Перед игрой на открытом воздухе игроки "Брюинз" прибыли на стадион в костюмах 90-х годов прошлого столетия и произвели фурор. Хоккеисты использовали яркие неоновые спортивные костюмы, поясные рюкзаки, разноцветные кепки и футболки из фильма "Могучие утки" про детскую хоккейную команду.

Отметим, что в составе победителей хет-трик оформил Давид Пастрняк. А "Бостон" после этого матча с 24 очками занимает первое место в Восточном дивизионе, "Филадельфия" с 19 баллами — на третьей строчке.

Ранее мы писали, что болельщики решили воспользоваться необычными условиями и приплыли на матч на байдарках и катерах. Один из фанатов, которой попал в объективы камер, держал табличку с надписью "Нырну в ледяную воду ради джерси (свитера)".

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