Спасибо COVID! Болельщица не пустила домой звезду хоккея, он был в маске

Курьезный случай произошел в Лас-Вегасе. Болельщица клуба НХЛ "Вегас" Мэган Макдональд не открыла дверь вратарю команды Марку-Андре Флери.

Хоккеист принес девушке подписанную игровую майку, которую она выиграла в розыгрыше. Мэган ожидала курьера, но пришел сам 36-летний канадец. Она не узнала его из-за маски и побоялась впустить домой. Позднее болельщица в соцсетях извинилась перед хоккеистом.

"То чувство, когда Марк-Андре Флери лично доставляет к вам домой свитер с автографом, но вы не узнаете его в маске (спасибо COVID) и не открываете дверь. Прости, Флери", – написала девушка в Twitter.

That feeling when Marc-Andre Fleury personally delivers a signed jersey to your house but you dont recognize him in a mask (thanks COVID) and dont answer the door. Sorry Fleury!! #facepalm#imanidiotpic.twitter.com/yNS7R2n68d