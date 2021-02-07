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Спасибо COVID! Болельщица не пустила домой звезду хоккея, он был в маске

7 февраля, 14:18

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Марк-Андре Флери принес фанатке подарок

Курьезный случай произошел в Лас-Вегасе. Болельщица клуба НХЛ "Вегас" Мэган Макдональд не открыла дверь вратарю команды Марку-Андре Флери.

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Хоккеист принес девушке подписанную игровую майку, которую она выиграла в розыгрыше. Мэган ожидала курьера, но пришел сам 36-летний канадец. Она не узнала его из-за маски и побоялась впустить домой. Позднее болельщица в соцсетях извинилась перед хоккеистом.

"То чувство, когда Марк-Андре Флери лично доставляет к вам домой свитер с автографом, но вы не узнаете его в маске (спасибо COVID) и не открываете дверь. Прости, Флери", – написала девушка в Twitter.

Флери – олимпийский чемпион 2010 года. Он выступает за "Вегас" с 2017 года. В 2018-м с командой дошел до финала Кубка Стэнли, где они уступили "Вашингтону" (1:4).

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