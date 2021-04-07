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Сокол уничтожил чемпиона и стал первым финалистом УХЛ

7 апреля, 22:30

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Киевский клуб уверенно обыграл в серии Кременчук

Киевской Сокол стал первым финалистом чемпионата Украины по хоккею. В серии до четырех побед полуфинала УХЛ Сокол обыграл Кременчук – 4-0. Таким образом, команда из Кременчуга сложила чемпионские полномочия.

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Киевляне оформили путевку в финал сегодня благодаря победе в овертайме – 4:3. Победный бросок совершил Умед Гулманов.

Сокол – Кременчук – 4:3 ОТ (2:0, 0:2, 1:1, 1:0)

1:0. Чолач (Курбатов, Белинский, больш.), 01:14

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2:0. Ступак (Голубич, Олендаренко, больш.), 15:31

2:1. Толстушко (Дубинин, Коробов, больш.), 33:52

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2:2. Грицких (Орлов, Дубинин, больш.), 33:52

2:3. Орлов (Коробов, Толстушко), 50:56

3:3. Чолач (Андрейкив, больш.), 53:53

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4:3. Гильманов (Михнов, больш.), 67:43

Второй финалист определится в противостоянии Донбасса и Днепра. Там счет в серии 3-1 в пользу Донбасса.

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Сокол Киев УХЛ ХК Кременчук
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