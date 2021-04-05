Сокол творит сенсациию в УХЛ: в третий раз подряд разбил чемпиона

В следующем матче киевский клуб может выйти в финал

Киевский Сокол в дебютном сезоне после возрождения может побороться за чемпионство в Украинской хоккейной лиге. Столичная команда в третий раз обыграла действующего чемпиона Кременчук в полуфинальной серии и находится в шаге от выхода в финал.

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Кременчук первым открыл счет в матче, но во втором периоде гости пропустили две шайбы и отыграться уже не смогли. Сокол ведет в полуфинальной серии со счетом 3:0. Напомним, что полуфинальная серия длится до четырех побед одной из команд. Возможно, решающий поединок в серии пройдет 7 апреля в Киеве.

Сокол – Кременчук – 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)

Счет в серии – 3:0

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Шайбы: 0:1 Тютченко (Смирнов), 09:35; 1:1 Олендаренко (Рубан, Михнов), 20:30; 2:1 Павленко (Смирнов), 21:15;

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Напомним, что во второй полуфинальной паре играют Донбасс и Днепр. После трех матчей дончане ведут в серии со счетом 3:0. Следующий матч между командами пройдет 6 апреля в Херсоне.

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