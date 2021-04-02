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Сокол снова обыграл чемпионов Украины в Кременчуге в полуфинал УХЛ

2 апреля, 21:49

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Киевские хоккеисты повели в серии до четырех побед со счетом 2:0

Сегодня вечером в Полтавской области прошел второй поединок полуфинальной серии чемпионата Украины по хоккею. Киевский Сокол вновь сумел справиться с действующими чемпионами из Кременчуга. Причем, снова парни Олега Шафаренко взяли верх с минимальной разницей в счете. Позавчера было 2:1, сегодня – веселее, 5:4.

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Накануне Донбасс героически вырвал победу у Днепра во втором полуфинале.

К середине матча Сокол вел уже 4:0 после голов Гильманова, Михнова, Смирнова и Панченко. Но хозяева не думали сдаваться и кинулись в погоню. Тютченко, Григорян и Орлов сократили преимущество столичных до минимума – 3:4. И даже когда Ступак сделал счет 5:3, подопечные Александра Савицкого бились до последнего, и Коробов одну шайбу отквитал. Смотрите голевую феерию в Кременчуге.

Теперь серия переезжает в Киев, где 5 и 7 апреля пройдут следующие два матча серии до четырех побед.

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Вашему вниманию – безумный гол в НХЛ: прошел от ворот до ворот и обыграл всех соперников.

Смотрите, как бывший боксер Кличко играет в хоккей:

Владимир Кличко играет в хоккей на льду и борется

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хоккей Кременчуг Сокол Киев чемпионат Украины по хоккею ХК Кременчук
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