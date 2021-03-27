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"Сокол" с драками победил "Мариуполь" и вышел в полуфинал чемпионата Украины по хоккею

27 марта, 09:59

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Киевская команда разобралась дома с "Мариуполем" в третьем матче плей-офф

Вчера вечером на столичном катке АТЭК "Сокол" и "Мариуполь" определяли третьего полуфиналиста Украинской хоккейного лиги. До этого соперники выиграли по одному матчу 1/4 финала на своих площадках. В итоге киевляне взяли верх, хотя гости из Донецкой области сражались до последнего.

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Накануне сыгран самый длинный матч чемпионата Украины.

Подопечные Олега Шафаренко выиграли со счетом 4:0, забросив по две шайбы в первом и втором периодам. Голами отметились Смирнов, Морозов, Андрейкив, Нименко. На последней минуте поединка нервы у соперников сдали и они устроили несколько драк. Во время последней судьи вынуждены были удалить пятерых (!) игроков "Сокола" и четверых "Мариуполя". Смотрите обзор встречи.

Таким образом, в полуфинальной серии "Сокол" сойдется с "Кременчугом". Здесь уже будут играть до четырех побед одной из команд. Начнется противостояние 31 марта в Полтавской области. В другой паре "Донбасс" сыграет с победителем дуэли "Краматорска" и херсонского "Днепра".

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