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Селезнев променял футбол на хоккей: посмотрите на мастерство форварда

1 апреля, 21:41

Александр Трикиша Александр Трикиша

Финалист Лиги Европы с легкостью реализовал буллит

Скандальный нападающий Колоса Евгений Селезнев пока не может помириться с главным тренером ковалевцев Русланом Костышиным, зато успешно проводит свободное время в хоккее. Футболист показал свою технику пробития буллита, правда, в пустые ворота.

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"Я – Евгений Селезнев. Смотрите плей-офф Украинской хоккейной лиги. Все будет хоккей!" – сказал в камеру футболист.

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Напомним, что за выход в финал УХЛ продолжают борьбу Донбасс, Днепр, Кременчук и Сокол. Полуфинальная серия будет длиться до четырех побед одной из команд.

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Ранее мы писали, что у хоккейного вратаря утащили набитый деньгами рюкзак. Голкипера нижегородского хоккейного клуба Торпедо Егора Синегубкина обворовали на стоянке.

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футбол хоккей футболист Евгений Селезнев УХЛ

Источник: Сегодня|Спорт

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