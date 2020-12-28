Сборная Чехии разобралась с Россией на чемпионате мира по хоккею среди молодежи

Россияне впервые за восемь лет не забросили ни одной шайбы в матче

В канадском Эдмонтоне набирает обороты чемпионат мира по хоккею среди молодежи возрастом до 20 лет. Сегодня утром по киевскому времени сборная Чехии довольно обыграла соперников из России со счетом 2:0. Мало того, что россияне считались одними из главных фаворитов турнира, так они впервые за восемь лет не смогли забросить шайбу. А мировые форумы среди молодежи проводятся каждый год.

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Чехи уверенно сыграли в обороне, а во втором и третьем периодах забросили по шайбе. Отличились Филип Коффер и Мартин Ланг. Смотрите обзор поединка.

Впрочем, это поражение России вряд ли станет для нее трагичным, ведь в плей-офф выходят по четыре команды из каждой группы. А перед этим россияне смогли взять верх над США – 5:3. Только команды Канады и Финляндии выиграли по два матча на старте ЧМ. Минувшей ночью канадцы справились со словаками (3:1), а финны – со швейцарцами (4:1). При этом шведы также не уступали, но провели всего одну встречу.

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Недавно канадский хоккеист получил ужасную травму в матче с Россией.

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