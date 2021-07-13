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Самый престижный мировой трофей сломали. Что с ним будет

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
13 июля, 16:39
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Хоккеисты Тампы-Бэй Лайтнинг повредили Кубок Стэнли после победы в плей-офф НХЛ и бурного празднования. На ремонт его отправят в Канаду
Кубок Стэнли - у Тампы-Бэй
Кубок Стэнли - у Тампы-Бэй / Фото: Reuters

Неприятный инцидент произошел с Кубком Стэнли – самым престижным трофеем мирового хоккея. Несколько дней назад Тампа выиграла Кубок Стэнли и устроила душ из шампанского в раздевалке. После этого "Молнии" провели несколько торжественных и не очень церемоний, в результате чего выявили, что кубок поврежден.

Где и как именно уронили награду, не сообщают. Впрочем, трагедии в НХЛ не делают: трофей отравят на ремонт и уже в ближайшие выходные обещают вернуть команде-победительнице.

Ирония судьбы в том, что Тампа-Бэй в финале обыграла Монреаль Канадиенс. А теперь Кубок Стэнли посылают на реставрацию именно в Монреаль. Так что этот канадский город таки увидит трофей, но в необычной обстановке.

Напомним, что каждый хоккеист-обладатель чемпионского перстня лиги получает кубок с свое распоряжение на один-два дня и может делать с ним все, что заблагорассудится. Естественно, в разумных пределах. Но порой, как видим, что-то может пойти не так.

К слову, украинец Руслан Федотенко выигрывал Кубок Стэнли в 2004 году с Тампой, а в 2009-м – с Питтсбургом.

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