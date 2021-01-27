Самые-самые в чемпионате Украины: рейтинг высоких, тяжелых, возрастных и молодых игроков

Чемпионат Украинской хоккейной лиги набирает обороты и переходит к своей финальной части. "Регулярка" продлится до 18 марта, и уже определились стабильные лидеры чемпионата ("Донбасс", "Кременчук", "Сокол").

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Игроки не перестают удивлять зрителей своей техникой, шедевральными голами, мощными драками и горячими эмоциями.

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Игроки – ключевые действующие лица чемпионата. В этом сезоне УХЛ действительно богата на заметных, харизматичных и ярких хоккеистов, которые не оставят равнодушными даже бывалых болельщиков.

Спорт.Сегодня и УХЛ в специальном проекте "Лучшие из лучших" расскажут интересные факты о хоккеистах – мы покажем самых высоких, тяжелых, возрастных и молодых игроков чемпионата. Поехали!

Дорогу молодым

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Молодежь – это будущее наших сборных. И чем скорее они заиграют на взрослом уровне, тем больше опыта они получат. Клубы УХЛ дают возможность многим талантливым молодым хоккеистам реализовать свой потенциал внутри украинского первенства. Поэтому представляем вам рейтинг самых молодых игроков сезоне 2020/21.

16 лет, 2 месяца, 23 дня, Владимир Трошкин ("Белый Барс"); 16 лет, 4 месяца, 8 дней, Арсений Киселев ("Белый Барс"); 16 лет, 5 месяцев, 28 дней, Вениамин Трандафилов ("Донбасс"); 16 лет, 6 месяцев, 12 дней, Денис Мельник ("Днепр"); 16 лет, 8 месяцев, 24 дней, Максим Ганута ("Днепр");

Опыт нужен везде

В этом году в УХЛ много молодых игроков, а без сильного примера они не смогут вырасти настоящими профессионалами. Наряду с совсем юными хоккеистами в чемпионате УХЛ играют много опытных и взрослых игроков, которые прошли через сильные зарубежные лиги.

Интересен тот факт, что разница в возрасте самого возрастного и самого молодого игрока УХЛ составляет 22 года, 2 месяца и 27 дней. Значит. когда первый уже был на пике своей формы, второй еще и не думал о том, чтобы стать на коньки.

Самые возрастные игроки УХЛ в сезоне 2020/21:

38 лет, 5 месяцев, Павел Воробьев ("Днепр"); 36 лет, 10 месяцев, Андрей Михнов ("Сокол"); 34 года, 1 месяц, Сергей Дорофеев ("Днепр"); 33 года, 8 месяцев, Александр Пукс ("Кременчук"); 33 года, 7 месяцев, Артем Неверов ("Ледяные Волки")

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Размер имеет значение

Для спортсмена важны габариты и то, как он с ними умеет справляться. Антропометрические данные – это фундамент каждого хоккеиста. Например, для нападающего неважно иметь высокий рост – важно быть ловким и быстрым, а вот для защитников и вратарей высокий рост – это привилегия, которая позволяет чувствовать себя на площадке в "своей тарелке".

Самые высокие игроки УХЛ:

200 см, Андрей Михнов ("Сокол"); 198 см, Андрей Денискин ("Кременчук"); 197 см, Кирилл Фроленко ("Мариуполь"); 196 см, Алексей Платонов ("Сокол"); 196 см, Артем Дубинин ("Кременчук").

Вес, как и рост, имеет значение для спортсмена. Для голкипера или защитника пару кило мышц – это огромный плюс. А вот нападающему для скорости это станет только помехой.

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Самые тяжелые игроки УХЛ:

120 кг, Алексей Трифонов ("Донбасс"); 110, Сергей Дорофеев ("Днепр"); 110 кг, Андрей Денискин ("Кременчуг"); 107 кг, Евгений Монс ("Донбасс"); 106 кг, Никита Колесниковс ("Донбасс").

Лучшие бомбардиры

А кто же в УХЛ по итогам 28 туров "регулярки" действительно "лучший из лучших"? Конечно, победа команды – самое важное для игрока, но хоккеисты стремятся улучшать и индивидуальную статистику.

Топ-5 лучших бомбардиров УХЛ в сезоне 2020/21:

43 (24+19), Андрей Сигарев ("Донбасс"); 41 (8+33), Андрей Бирюков ("Донбасс"); 38 (22+16), Андрей Денискин ("Кременчук"); 31 (12+19), Сергей Дорофеев ("Днепр"); 31 (11+20), Олег Шишлянников ("Донбасс").

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