Самые быстрые шайбы в истории украинской Суперлиги (видео)

В начале февраля игрок СК Сокол Егор Иванов забросил самую быструю шайбу в истории Суперлиги. Примечательно, что 81-му номеру киевлян понадобилось всего 18 секунд встречи с Краматорском

Егор Иванов - автор самого быстрого гола Суперлиги / Фото: УХЛ

Иванов забил самый быстрый гол в истории Суперлиги, а всего в матчах турнира было забито еще три шайбы менее, чем через минуту после начала матча.

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Весь топ-5 самых быстрых голов хоккейной Суперлиги выглядит так:

5. 31.01.2022 Дмитрий Игнатенко – гол на 62-й секунде игры Краматорск – Альтаир

4. 10.01.2022 Сергей Твердохлебов – гол на 54 секунде игры Мариуполь – Краматорск

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3. 9.01.2022 Сергей Дорофеев – гол на 45 секунде игры Альтаир – СК Сокол

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2. 9.01.2022 Александр Пересунько – гол на 35 секунде игры Донбасс – Белый Барс

1. 4.02.2022 Егор Иванов – гол на 18 секунде игры СК Сокол – Краматорск

Напомним, что перед суперматчем Сокол – Донбасс традиционное символическое вбрасывание шайбы сделал боксер Денис Беринчик. Но, наверное, и сам боксер не ожидал, какая заруба начнется на льду.