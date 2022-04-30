Самураи сильнее казаков. Сборная Украины по хоккею остается в Дивизионе IВ

Украинские хоккеисты разгромно уступили японцам и потеряли все шансы повыситься в классе

Украинские хоккеисты проиграли Японии и упустили шанс повыситься в классе / Фото: Коллаж: Сегодня

Отдав много сил в драматическом матче против сборной Польши, украинские хоккеисты без шансов проиграли главному конкуренту в борьбе за повышение в классе сборной Японии. И таким образом подопечные Вадима Шахрайчука упустили даже теоретический шанс побороться за победу на чемпионате мира в Дивизионе IВ и соответственно на повышение в классе.

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Игра украинских хоккеистов не заладилась с самого начала поединка. Уже к 9-ой минуте первого периода команда Вадима Шахрайчука пропустила 3 шайбы. Во втором периоде Лялька и Ворона забросили две шайбы в ворота Японии, но защита снова трижды провалилась.

В последней 20-минутке японцы организовали еще две шайбы и таким образом установили окончательный счет 8:2 в пользу самураев.

Япония – Украина – 8:2 (3:0, 3:2, 1:0)

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Текущее положение команд:

Япония – 9

Польша – 8

Украина – 4

Эстония – 0

Сербия – 0

Заключительный матч ЧМ-2022 по хоккею в Дивизионе IВ сборная Украины проведет 1 мая против Эстонии. Но этот матч для украинцев уже не будет иметь турнирной мотивации, так как обеспечила себе сбережение прописки в дивизионе.