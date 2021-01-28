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Российский вратарь едет в Киев. Спорт вне политики?

28 января, 22:42

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Георгий Дубровский начинал сезон в "Авангарде"

Голкипер омского "Авангарда" Георгий Дубровский продолжит карьеру в киевском "Соколе". Вратарь не провел ни одного официального матча в этом сезоне.

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Как сообщает пресс-служба омского клуба, спортивные права на голкипера в системе КХЛ/ВХЛ остаются за "Авангардом".

В нынешнем сезоне 20-летний Дубровский четыре раза попадал в заявку на матчи регулярного чемпионата КХЛ, но на льду так и не появился.

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Надо сказать, что Дубровский не первый представитель России в столичном клубе. Несмотря на сложные отношения между странами за "Сокол" выступают россияне Алексей Платонов, Илья Олендаренко, Валерий Белинский, Владислав Лысенко, Умед Гильманов, Александр Павленко и Егор Кузьменко.

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В регулярном чемпионате Украины киевский "Сокол" идет на третьем месте.

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хоккей вратарь Сокол Киев Авангард Омск
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