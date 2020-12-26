Российская истерика: вратарь СКА сломал клюшку, врезав ею по штанге (видео)

Голкипер санкт-петербургского СКА Александр Самонов эмоционально отреагировал на пропущенную шайбу в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ с московским "Динамо". Пропустив при счете 0:0 на 38-й минуте от Дмитрия Кагарлицкого, 25-летний кипер изо всей силы заехал своей клюшкой по штанге ворот и разбил свое орудие в щепки.

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Такая она – российская истерика...

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Александр Самонов продолжил игру уже с новой клюшкой. Что интересно, его команда вскоре отыгралась. Но в овертайме хоккеисты "Динамо" снова забили вратарю – крушителю клюшек, оформив победу со счетом 2:1.

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Ранее мы писали, что хоккеист нокаутировал соперника одним ударом. Усику есть чему поучиться.

Также мы рассказывали, что 19-летнего российского хоккеиста дисквалифицировали за употребление кокаина. Отстранение Алтыбармакяна продлится до 24 марта 2024 года.

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