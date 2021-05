Россия вырвала победу у Чехии за 19 секунд до сирены

В Риге стартовал чемпионат мира по хоккею. В группе А встречались команды, которые претендуют на награды – Россия и Чехия. Смотрите полное расписание и результаты всех матчей ЧМ-2021.

На 5-й минуте встречи нападающий сборной России Антон Бурдасов реализовал численное большинство. Ассистентами выступили форварды Михаил Григоренко и Иван Морозов. На 10-й минуте чехи совершили перехват и убежали в контратаку. Якуб Флек получил пас, ворвался в зону и с кистей бросил в дальний угол – шайба прошла под "блином" Александра Самонова. Во втором периоде сначала Артем Швец-Роговой вывел россиян вперед, забросив шайбу в меньшинстве. Затем, менее чем через две минуты, Якуб Врана сравнял счет.

На 46-й минуте Александр Барабанов с передачи Дмитрия Воронкова забил третий гол в ворота чехов. На 58-й минуте Доминик Кубалик вновь сравнял счет.

А за 19 секунд до финальной сирены Михаил Григоренко забросил шайбу, которая принесла россиянам победу – 4:3.

Russia takes the lead again with 19 seconds left. 4-3 for @russiahockey. #RUSCZE#IIHFHockeypic.twitter.com/Z9Sphiy0Rl