Россия чуть не опозорилась на чемпионате мира по хоккею

Россияне еле-еле справились с немцами, которые перед этим проиграли Канаде 2:16

Четвертьфинальный матч молодежного чемпионата мира по хоккею в канадском Эдмонтоне между Россией и Германией едва не увенчался сенсацией. Фавориты турнира россияне всего лишь в одну шайбу выиграли у немцев 2:1, хотя последним до игры букмекеры прочили форменный разгром и давали всего лишь три процента на победу.

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А в итоге, по истечении трех периодов, дело чуть не дошло до ничьей.

Напомним, в групповом турнире Германия проиграла Канаде 2:16.

Россия (U20) – Германия (U20) – 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

1:0 Пономарев (Чистяков, Бардаков), 09:06

2:0 Башкиров (Афанасьев, Грицюк), 28:27

2:1 Элиас, 43:24

"Наша команда вышла на матч уже победителем, не включила все свои лучшие качества. Мне это напомнило финал Олимпиады-2018", – заявил после игры в Эдмонтоне РИА "Новости" президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк

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Напомним, в том финале Игр-2018 Россия лишь в овертайме дожала Германию – 4:3.

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