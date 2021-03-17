Расплата за "Единую Россию": Третьяк ушел из Международной федерации хоккея – иначе выперли бы

Президент Федерации хоккея России трехкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк покинул совет Международной хоккейной федерации (IIHF), куда входил с 2012 года. Причина – санкции по отношению к РФ за манипуляции с допингом.

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Решение Спортивного арбитражного суда от 17 декабря 2020 года предусматривает, что лица, являющиеся депутатами Госдумы РФ, не имеют права в течение двух лет входить в коллегиальные органы управления международных спортивных федераций. Следовательно, Третьяк, депутат Госдумы от "Единой России", не может быть в совете IIHF и ее комитетах вплоть до 17 декабря 2022 года.

Владислав Третьяк / Фото: Getty Images

"Международное антидопинговое агентство заявило, что исключений не сделает никому. Сегодня я написал заявление и после многолетней работы в совете вышел из него добровольно", – говорится в заявлении Третьяка на сайте Федерации хоккея России

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Не уйди Третьяк сам, его бы оттуда выгнали, что выглядело бы позорно. Таким образом он попросту сыграл на опережение.

На вакантное же место в составе руководящей структуры Международной федерации хоккея вместо Третьяка россияне выдвинут нового кандидата-недепутата – чемпиона мира Павла Буре.

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Добавим, что, по решению суда Лозанны, Третьяк не может также посещать чемпионаты мира по хоккею и Олимпиаду, если только его не пригласит глава страны-хозяйки турнира.

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