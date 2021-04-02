Прошел от ворот до ворот, обыграл всех соперников – безумный гол в НХЛ

Мы уже рассказывали, что на первой минуте матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между Вашингтоном и Айлендерс голкипер столичного клуба Илья Самсонов побывал в нокауте. В этом поединке был еще один эпизод, достойный внимания. Это гол Мэтью Барзала.
Нападающий Айлендерс подхватил шайбу возле своих ворот, прошел вся площадку, обыгрывая соперников, и забросил шайбу.
Кстати, тот матч Айлендерс выиграл со счетом – 8:4. Барзал забросил три шайбы и сделал две результативные передачи.
После победы Айлендерс сравнялся с Вашингтоном по набранным очкам в Восточном дивизионе. Компанию им также составляет Питтсбург. У трех команд по 50 очков.
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