Президент ХК "Донбасс" рассказал о разрешении конфликта клубов с федерацией

На днях Федерация хоккея Украины впервые за 14 лет получила нового президента. Однако отношения между ФХУ и клубами чемпионата страны далеки от идеальных. Тем не менее, президент ХК "Донбасс" Борис Колесников остается оптимистом и верит в скорое решение проблем.

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Об этом он рассказал сайту Xsport.

Об ожиданиях от нового президента ФХУ:

"Состояние, в котором сейчас находятся отношения клубов и Федерации, я бы назвал условным локаутом. Федерация взяла на себя определенные обязательства, которые обязана выполнить до 30 апреля, когда открывается международное трансферное окно. Первый шаг – все клубы должны войти в Исполнительный комитет ФХУ. В руках Исполкома находятся принятие решений и контроль их выполнения. Посмотрим, насколько быстро Федерация введет туда клубы. Ведь клубы, игроки и тренеры должны четко знать, формировать им команды на сезон-2021/2022 или не формировать".

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О распределении ролей между клубами и ФХУ:

"Клубы не хотят управлять федерацией. Им что, больше нечего делать? И на бюджетные деньги клубы не претендуют. Суммарный бюджет Лиги – значительно больше 100 миллионов. И никогда Министерство спорта не выделяло ФХУ из бюджета даже половину этой суммы. Клубы хотят, чтобы траты ФХУ были эффективными, чтобы друг друга дополняли Лига и соревнования, которые проводит Федерация. Диалог – это вообще основное и не подлежит обсуждению. Клубы должны заниматься только национальным чемпионатом, который становится все интересней. А федерация должна активней заниматься детско-юношеским хоккеем – закрыть так называемые дырки, которые не охватывает профессиональный хоккей".

Недавно "Донбасс" разгромил "Днепр" в УХЛ.

Смотрите сюжет о Кубке "Донбасса"-2020:

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