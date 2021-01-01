Пока все ели оливье: стали известны четвертьфиналисты чемпионата мира по хоккею

На молодежном чемпионате мира по хоккею в новогоднюю ночь завершился групповой турнир.
В группе А сборная Канады победила Финляндию со счетом – 4:1, а во встрече группы В Швеция уступила США – 0:4.
Турнирное положение в группе А: Канада – 12 очков, Финляндия – 9, Германия – 5, Словакия – 4, Швейцария – 0.
Турнирное положение в группе В: США – 9 очков, Россия – 8, Швеция – 7, Чехия – 6, Австрия – 0.
Таким образом, определились четвертьфинальные пары:
- Россия – Германия
- США – Словакия
- Канада – Чехия
- Финляндия – Швеция
Матчи 1/4 финала чемпионата мира-2021 пройдут 2 января.
Ранее мы рассказывали о самой кровавой бойне в истории чемпионатов мира: подрались сборные СССР и Канады.
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