Почему у Лукашенко отобрали чемпионат мира по хоккею: IIHF объяснила решение

Мировой хоккейный форум в этом году не пройдет в Беларуси. Первое сообщение о том, что чемпионат мира у Лукашенко забрали чуть позже подтвердилось официальным заявлением Международной федерации хоккея.

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Оно появилось на сайте IIHF.

Совет федерации принял решение перенести ЧМ из Минска из-за вопросов безопасности, которые находятся вне контроля IIHF, говорится в коммюнике:

"Совет IIHF провел справедливый и беспристрастный процесс комплексной проверки, в ходе которого все заинтересованные стороны были проконсультированы по вопросу о целесообразности проведения ЧМ 2021 года в Беларуси в условиях растущей озабоченности по поводу безопасности, связанной с ростом политических беспорядков и COVID-19. Заключительным этапом юридической проверки Совета ИИХФ стала встреча с правительством Беларуси на прошлой неделе и заказ независимого экспертного заключения".

При этом президент федерации Рене Фазель добавил:

"Очень прискорбно, что пришлось отменить совместную заявку Минска и Риги. Мы пытались способствовать тому, чтобы использовать чемпионат мира в качестве инструмента для примирения, чтобы помочь решить социально-политические проблемы в Беларуси. Совет считает, что ЧМ не должен использоваться какой-либо стороной для политической пропаганды и признал проведение мероприятия в Минске неуместным. Есть более серьезные проблемы, которые нужно решать".

Поскольку заявка Минска и Риги была совместной, теперь выбирать место проведения турнира будут, по сути, по новому. Хотя, конечно, учтут пожелание Латвии организовать ЧМ своими силами.

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В начале года в Беларуси прошли новые акции протеста:

Акции протеста в Минске. Источник: t.me/nashaniva

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