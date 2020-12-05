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Первая шайба в первом матче: канадский дебютант вписал свое имя в историю украинского хоккея

5 декабря, 18:18

Александр Трикиша Александр Трикиша

Шейн Хеффернан помог "Ледяным волкам" прервать неудачную серию

В стартовом матче 14-го тура Украинской хоккейной лиги "Ледяные волки" обыграли "Белый барс", прервав в свою шестиматчевую серию из поражений. Однако в этом матче произошло еще одно знаменательное событие.

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В составе "Волков" дебютировал первый канадец в истории чемпионатов Украины Шейн Хеффернан, который в своем первом же поединке отметился дебютным голом в УХЛ.

"Ледяные волки" – "Белый барс" 5:4 (2:2, 3:1, 0:1)
Шайбы: 0:1 Тищенко (Грабовецкий), 07:18; 1:1 Анкудинов (Сысоев, Хеффернан), 09:30; 1:2 Даниленко (Мороз), 13:42; 2:2 Хеффернан (Анкудинов, Сурин), 14:52; 3:2 Карпов (Неверов, Шабанов), 24:29; 3:3 Удовиченко, 27:20; 4:3 Анкудинов (Лучников, Кича), 31:57; 5:3 Кича (Фолтин), 38:39; 5:4 Мороз (Грабовецкий, Даниленко), 54:59;

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чемпионат Украины по хоккею УХЛ Украинская хоккейная лига Ледяные Волки

Источник: Сегодня|Спорт

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