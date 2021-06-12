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СЕГОДНЯ Новости спорта Новости хоккея

Очень стильные! Появился дизайн медалей ЧМ-2022

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
12 июня, 08:49
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Мировое первенство по хоккею в следующем году пройдет в Финляндии, на наградах будут изображены новая арена в Тампере и хоккеист
Медали чемпионата мира по хоккею
Медали чемпионата мира по хоккею / Фото: Instagram

Всего лишь неделю назад завершился чемпионат мира по хоккею, который выиграла Канада. А Международная федерация хоккея уже представила дизайн медалей ЧМ-2022. Они вышли очень стильные и не похожие на предыдущие.

Мировое первенство в следующем году примет Финляндия. Поэтому в дизайне наград организаторы объединили тему новой арены в Тампере и изображение хоккеиста.

"Уникальный дизайн медали и четкие отсылки на сам спорт сразу же привлекли внимание. Тема медали – стадион Deck Arena в Тампере, который будет завершен в декабре и станет главной ареной ЧМ-2022", – говорится в сообщении IIHF.

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