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Невероятный голевой пас вратаря через всю площадку помог "Питтсбургу" победить в НХЛ

20 января, 16:52

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Латыш Теодор Блюгерс воспользовался передачей Кейси Десмита в игре с "Вашингтоном"

Необычный момент случился сегодня ночью в матче НХЛ между "Питтсбург Пингвинз" и "Вашингтон Кэпиталз". Американский вратарь "пингвинов" Кейси Десмит отметился голевой передачей практически через все поле. При этом его команда играла в меньшинстве "три на пять"! Тем временем, беспробудный пьяница установил рекорд НХЛ по голам.

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Эпизод произошел во втором периоде, когда "Вашингтон" выигрывал 4:2 и пытался реализовать большинство в два хоккеиста. Голкипер хозяев Десмит решил не накрывать шайбу и не выбрасывать ее "абы куда", а отправил ее на ход центрфорварду Тедди Брюгерсу. Латыш подхватил шайбу и умело распорядился нею, сократив отставание в счете.

Для латвийского хоккеиста этот гол стал премьерным в четырех матчах сезона. Также он отметился и передачей в первом периоде. Чуть позже "Питтсбург" сравнял счет, а в овертайме звездный капитан Сидни Кросби принес команде победу – 5:4.

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видео передача хоккей НХЛ Питтсбург Пингвинз Вашингтон Кэпиталз
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