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Не для слабонервных: канадский хоккеист получил ужасную травму в матче с Россией

26 декабря, 12:48

Александр Трикиша Александр Трикиша

Силовой прием завершился для Кирби Дака серьезными проблемами

Нападающий молодежной сборной Канады Кирби Дак получил жуткую травму в товарищеском матче против сборной России перед стартом молодежного чемпионата мира 2021 года.

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Дак столкнулся с Ильей Сафоновым и повредил запястье правой руки. Хоккеист тут же покинул лед, а позже стало известно, что у него перелом. Из-за травмы канадец пропустит чемпионат мира и остаток сезона. Позже в Сети появилось фото жуткой травмы Кирби. Его кисть изогнулась в неприродном положении, сообщает eurosport.ru.

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Ранее мы писали, что массовой дракой и волевой победой завершилось киевское дерби в хоккее (видео). "Сокол" забросил "Ледяным Волкам" шесть шайб подряд, а затем еще и на кулаках решил определить сильнейшего.

Вспомним, как тренер дрался с хоккеистами детской команды в Одессе:

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Источник: Сегодня|Спорт

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