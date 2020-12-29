Настоящее дерби: "Сокол" дважды отыгрался и вырвал победу по буллитам у "Донбасса"

Сегодня в рамках заключительного тура регулярного чемпионата УХЛ в 2020 году в классическом дерби сошлись "Донбасс" и "Сокол", сообщает официальный сайт УХЛ.

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Уже на 34 секунде "Сокол" открыл счет и удержал преимущество до самого перерыва. Однако в начале второго периода "Донбасс" сумел быстро сравнять счет и выйти вперед. Впрочем, еще до перерыва гости выровняли положение на табло

В третьем периоде команды играли уже намного осторожнее. "Донбасс" сумел снова выйти вперед, но удержать победы не смог – за 40 секунд до финальной сирены "Сокол" забросил спасительную шайбу и перевел матч в овертайм. Там команды отличиться не сумели, а в серии буллитов киевляне оказались удачливее, реализовав два броска.

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"Донбасс" – "Сокол" – 4:5 ПБ (0:1, 3:2, 1:1, 0:0, 0:1)

Шайбы: 0:1 Морозов (Павленко), 00:34; 1:1 Монс (Пангелов-Юлдашев), 20:28; 2:1 Казаковцев (Туркин), 23:15; 2:2 Кузьменко, 30:59; 3:2 Пангелов-Юлдашев (Лялька, больш.), 33:44; 3:3 Рубан (Михнов), 37:46; 3:4 Михнов (Рубан), 55:06; 4:4 Пангелов-Юлдашев (Сигарев, Буценко), 59:21; 4:5 Павленко (решающий буллит).

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