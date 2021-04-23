Нашлось видео еще одного постановочного боя сына Кадырова: соперник даже не сопротивлялся

Нашлось еще одно видео позорного поединка сына Рамзана Кадырова Адама. 13-летний боксер а одном из детских турниров побеждает боксера, который даже не сопротивлялся

Не утихают страсти вокруг скандального боя сына главы Чечни Рамзана Кадырова Адама на детском турнире. Как мы уже писали, сыну Кадырова подарили победу, когда увидели, что его избивает соперник. Оказывается, это не первый случай, когда Кадыров-младший участвует в подставных боях.

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В Сети нашли видео с одного из предыдущих поединков Адама Кадырова. На видео видно, что его соперник ни разу не попытался ударить, а затем сдался, как только пропустил удар в корпус.

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Кстати, ранее Адам Кадыров отреагировал на критику после его победы над Асланом Биттировым. Сын главы Чечни рассказал о своем плане на поединок и тоже недоволен, что рефери остановил противостояние досрочно. Адам готов дать реванш и предлагает делать ставки.

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