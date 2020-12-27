Лукашенко, приготовься! Неприятное известие ему скажут лично

Босс мирового хоккея сообщит непризнанному президенту Беларуси о лишении Минска чемпионата мира

Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение перенести чемпионат мира 2021 года из Беларуси, сообщает чешское издание Watson. По информации источника, президент IIHF швейцарец Рене Фазель в скором времени лично сообщит непризнанному президенту Беларуси Александру Лукашенко о лишении Минска турнира.

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Сейчас идут поиски альтернативных вариантов. Лучшие шансы на проведение турнира имеют Латвия (Рига), Чехия (Прага) и Словакия (Братислава). Хотя ранее ходили слухи и о переносе матчей в Москву. Турнир должен пройти с 21 мая по 6 июня.

Впрочем, Рене Фазель настаивает: "Решения еще нет". Босса мирового хоккея цитирует "Р-Спорт".

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Напомним, после прошедших в Беларуси 9 августа выборов президента, на которых Александру Лукашенко насчитали 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которая считает, что победила Светлана Тихановская.

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При этом первые лица белорусского хоккея оказались замешаны в криминале. Ранее мы писали, что в зверском убийстве белоруса Бондаренко подозревают тренера сына Лукашенко – главу Федерации хоккея Беларуси Дмитрия Баскова.

Видео: Сегодня

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