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Лукашенко оставили чемпионат мира по хоккею

13 января, 11:21

Олег Люлька Олег Люлька

Босс мирового хоккея Фазель даст шанс Лукашенко использовать ЧМ в Минске "как средство объединения людей"

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) швейцарец Рене Фазель заявил, что организация по-прежнему намерена обеспечить совместное проведение чемпионата мира-2021 в Минске и Риге. Турнир запланирован в Беларуси и Латвии с 21 мая по 6 июня.

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С этим заявлением Рене Фазель выступил после встречи в Минске с Александром Лукашенко.

"Основным вариантом остается проведение чемпионата мира в Минске и Риге в 2021 году в условиях, определенных IIHF. Намерены это сделать. В настоящее время другие варианты не рассматриваются", – заявил Фазель, которого цитирует официальный сайт Международной федерации хоккея

Александр Лукашенко и Рене Фазель

Александр Лукашенко и Рене Фазель / Фото: Reuters

"Почему бы не попытаться убедить Лукашенко, что он может послать сигнал чемпионатом мира? А именно что он стремится к диалогу с оппозицией. Представьте, если мы сейчас отменим ЧМ в Беларуси – это что-то изменит в стране? Конечно же, нет", – считает босс мирового хоккея

"Самое главное, белорусское правительство согласилось на открытый и конструктивный диалог с оппозицией, чтобы вывести чемпионат мира по хоккею с шайбой 2021 года из политического фокуса и использовать спорт как средство объединения людей", – добавил Рене Фазель

Но то, что ЧМ по хоккею состоится в Минске, еще не факт. Окончательное решение будет принято позже.

"Сейчас наша обязанность – предоставить Совету IIHF как можно больше информации, чтобы Совет мог принять наилучшее решение. Это включает в себя комплексную проверку и оценку готовности других стран принять это мероприятие. Мы получили предложения из Дании и ведем переговоры со Словакией", – отметил Рене Фазель

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Ранее мы писали, что из-за протестов и репрессий в Беларуси хоккеисты не хотят ехать на ЧМ к Лукашенко. Сборная Дании заручилась поддержкой соседей и требует перенос турнира из Беларуси.

"Большинство стран не хотят участвовать в политическом шоу Лукашенко", – утверждала ранее белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская.

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

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Беларусь хоккей Рене Фазель чемпионат мира по хоккею Александр Лукашенко
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