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Лучший вратарь НХЛ завершил карьеру из-за проблем со здоровьем

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
20 августа, 18:15
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Олимпийский чемпион и чемпион мира по хоккею швед Хенрик Лундквист принял решение завершить профессиональную карьеру. Врачи запретили вратарю выходить на лед
Хенрик Лундквист
Хенрик Лундквист / Фото: Инстаграм

Шведский голкипер Вашингтон Кэпиталз Хенрик Лундквист объявил о завершении игровой карьеры. В январе 2021 года Лундквист перенёс операцию на открытом сердце. Он надеялся вернуться и продолжить свои выступления, но врачи запретили ему выходить на лед. О своем нелегком решении 39-летний хоккеист сообщил в Instagram.

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"Пора. Последние 30 лет своей жизни я посвятил хоккею. И теперь пришло время оставить любимую игру и начать новую главу. Будущее меня волнует...

Я так много всего люблю в этой игре: от волнения, которое я испытывал в восемь лет на первой тренировке, до бабочек в животе, которых я ощущал на протяжении 15 лет — каждый раз, когда выходил на лёд в величайшем городе мира.

Хенрик Лундквист
Хенрик Лундквист / Фото: Twitter

Спасибо всем тренерам и игрокам, которые помогали мне на протяжении карьеры. Спасибо шведскому хоккею! От игры в детстве в Швеции до представления моей страны на мировой арене — это одни из самых сильных моментов гордости для меня.

Спасибо Рейнджерс и Нью-Йорку. Я рождён шведом, но благодаря вам всегда буду чувствовать себя жителем Нью-Йорка. Спасибо НХЛ. Эта лига была всем, о чём я мечтал — и даже больше.

Наконец спасибо хоккею и болельщикам! Ты дал мне цель в жизни, и я любил тебя каждую минуту! Спасибо всем", – трогательно написал в Instagram Хенрик Лундквист.

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Напомним, что шведский голкипер является победителем ОИ-2006, а также серебряным призёром Олимпиады-2014, чемпионом мира — 2017 и вице-чемпионом мира — 2004, двукратным обладателем золота чемпионата Швеции (2003, 2005).

Хенрик Лундквист
Хенрик Лундквист / Фото: Twitter

В НХЛ Хенрик выступал за Нью-Йорк Рейнджерс, за который провел 887 матчей. Шведский хоккеист получал приз лучшему вратарю НХЛ в 2012 году. Также Лундквист был участником матчей всех звезд НХЛ (2009, 2011, 2012, 2018).

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