Кризис в украинском хоккее: в Суперлиге объяснили причину визита главы мирового хоккея

Генеральный директор Хоккейной Суперлиги Украины Сергей Варламов рассказал о причинах визита в Украину президента Международной федерации хоккея Люка Тардифа

Варламов рассказал о причине приезда Тардифа / Фото: Коллаж: Сегодня

По заявлениям Варламова, причиной приезда Люка Тардифа стали не успехи Федерации хоккея Украины, а кризис в украинском хоккее, к которому привела политика ФХУ.

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Варламов рассказал, с чего начался конфликт. Сначала безосновательно от выборов был отстранен Алексей Житник, затем начались дисциплинарные разбирательства против игроков и клубов, а Донбасс шантажировали отстранением от Континентального кубка и Лиги Чемпионов, из-за чего другие основатели УХЛ пошли в суд и 18 января состоится подготовительное заседание.

Мне кажется, что Президент ИИХФ искренне хочет разобраться в ситуации и понять истоки кризиса в украинском хоккее. И ключевой целью его визита фактически было содействие в организации переговоров между клубами Суперлиги и "руководством" Федерации хоккея Украины", – сказал Варламов официальному сайту Суперлиги.

Президент IIHF Люк Тардиф. Фото: hsl.com.ua

Далее он обвинил руководство ФХУ в работе против клубов и меценатов, а как пример привел случай с игроком Сокола, назвав его "охотой на ведьм".

"Вратаря СК Сокол Артура Оганджаняна отстранили от участия в соревнованиях ФХУ за то, что он предал огласке угрозы со стороны Георгия Зубко", – сообщил президент Суперлиги.

Варламов обвинил президента ФХУ Георгия Зубко в том, что он намеренно вводят в заблуждение руководителя Международной федерации хоккея, часто прикрываясь его именем и пригрозил последствиями.

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Он добавил, что ни в одном виде спорта не было, чтобы команду, снявшуюся с соревнования по ходу сезона, заменяла другая команда и сохраняла результаты предшественника. В УХЛ уже два таких прецедента – вместо Белого Барса завили БСФК, а место Рулав Одд заняли Харьковские Берсерки.

"Это мошенничество и служебный подлог, а также основание признать будущие итоги чемпионата недействительными", – добавил чиновник.

Тардифа призывают помочь в споре с ФХУ. Фото: hsl.com.ua

Он напомнил, какие требования Суперлига выдвигает Федерации для возрождения украинского хоккея.