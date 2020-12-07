Клубы УХЛ просят министра спасти хоккей и угрожают остановить чемпионат

Профессиональные клубы Украины, выступающие в чемпионате УХЛ, направили открытое письмо Министру спорта Вадиму Гутцайту с просьбой начать процессы реорганизации в украинском хоккее. Представители команд недовольны тем, как идут дела в нашем хоккее, а последней каплей стал недопуск единственного альтернативного кандидата, олимпийского чемпиона Алексея Житника к выборам президента ФХУ.

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/ Фото: УХЛ

Выборы должны состояться 18 декабря во время Генерального конгресса Федерации хоккея Украины. Но в федерации заявили, что борьбы за должность не будет. Теперь на пост, который сейчас занимает Анатолий Брезвин, претендует только действующий вице-президент ФХУ Георгий Зубко, а бывший игрок НХЛ Житник – нет.



Анатолий Брезвин

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Теперь клубы-участники чемпионата Украины по хоккею обратились к министру спорта Вадима Гутцайта со следующими просьбами:

принять на Генеральном конгрессе ФХУ, который пройдет 18 декабря 2020 г., решение о реорганизации ФХУ из общественной организации в общественный союз, по примеру УАФ и ФБУ;

провести в областях конференции с участием профессиональных хоккейных клубов и других субъектов хоккея – юридических лиц, создать региональные ассоциации, которые на демократичной основе изберут своих руководителей;

принять региональные ассоциации в состав постоянных членов ФХУ- общественного союза;

назначить внеочередной конгресс с участием делегатов от вновь созданных региональных ассоциаций и провести выборы Президента обновленной ФХУ.

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В случае игнорирования требований со стороны ФХУ руководство клубов и УХЛ оставляет за собой право с 1 января 2021 года остановить проведение чемпионата Украины по хоккею и аннулировать его результаты, "потому что профессиональный хоккей не будет более сотрудничать с закрытой структурой, не способной обеспечить демократическую процедуру выборов и справедливое представительство основных субъектов хоккея Украины в конгрессе ФХУ".





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Ранее мы писали, что в УХЛ определили лучших на старте сезона. После 13 матчей в чемпионате лидирует "Донбасс".

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