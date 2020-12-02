Канадская хоккеистка ушла в модели и не прогадала: яркие фото в купальниках

При слове хоккеист мы представляем сурового громилу без передних зубов. Однако такое описание точно не подходит канадской хоккеистке Микайле Демайтер. Очаровательная блондинка входила в число самых перспективных спортсменок в стране, однако бросила хоккей… ради модельного бизнеса.

"Дорогой хоккей, пора прощаться. Пора перевернуть страницу и перейти к следующей главе моей жизни, впервые ты не будешь моим занятием номер один. Я хочу поблагодарить тебя за то, что мы были вместе", – написала Микайла, объявляя свое решение.

С тех пор модельная карьера девушки пошла в гору. Девушка сменила неуклюжий вратарский костюм на крохотные купальники, и такая смена имиджа явно пошла ей на пользу. На данный момент страница Демайтер в Instagram насчитывает 396 тысяч поклонников и их число регулярно растет.

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