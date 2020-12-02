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Канадская хоккеистка ушла в модели и не прогадала: яркие фото в купальниках

2 декабря, 17:55

Александр Трикиша Александр Трикиша

Купальники больше подходят девушке, чем громоздкий костюм вратаря

При слове хоккеист мы представляем сурового громилу без передних зубов. Однако такое описание точно не подходит канадской хоккеистке Микайле Демайтер. Очаровательная блондинка входила в число самых перспективных спортсменок в стране, однако бросила хоккей… ради модельного бизнеса.

"Дорогой хоккей, пора прощаться. Пора перевернуть страницу и перейти к следующей главе моей жизни, впервые ты не будешь моим занятием номер один. Я хочу поблагодарить тебя за то, что мы были вместе", – написала Микайла, объявляя свое решение.

С тех пор модельная карьера девушки пошла в гору. Девушка сменила неуклюжий вратарский костюм на крохотные купальники, и такая смена имиджа явно пошла ей на пользу. На данный момент страница Демайтер в Instagram насчитывает 396 тысяч поклонников и их число регулярно растет.

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модель хоккеистка WAGs

Источник: Сегодня|Спорт

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